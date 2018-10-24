2018-10-24T09:46:11+03:00
Происшествия

В Марий Эл разыскивают грузовик, сбивший пешехода на "зебре"

Пострадавший доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
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Мужчину сбили на "зебре"Мужчину сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд произошел 23 октября в 8.15 на 92-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Волжском районе республики. По сведениям Госавтоинспекции МВД Марий Эл, пока неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомашиной Газель Next (тент серый, кабина коричневая), совершил наезд на пешехода. В этот момент мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Сбив пешехода, грузовик с места наезда скрылся. Пострадавший доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах случившегося, водителе и транспортном средстве сообщить:

- в дежурную часть МО МВД России "Волжский" по телефону 8(8361) 4-98- 42,

- в дежурную часть ОП№4 МО МВД России "Волжский" по телефону 8(8361) 4-87-07.

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