В Марий Эл разыскивают грузовик, сбивший пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-24T09:46:11+03:00

Мужчину сбили на "зебре" Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

Наезд произошел 23 октября в 8.15 на 92-м километре автодороги "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Волжском районе республики. По сведениям Госавтоинспекции МВД Марий Эл, пока неустановленный водитель, управляя, предположительно, автомашиной Газель Next (тент серый, кабина коричневая), совершил наезд на пешехода. В этот момент мужчина переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

Сбив пешехода, грузовик с места наезда скрылся. Пострадавший доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции просят всех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах случившегося, водителе и транспортном средстве сообщить:

- в дежурную часть МО МВД России "Волжский" по телефону 8(8361) 4-98- 42,

- в дежурную часть ОП№4 МО МВД России "Волжский" по телефону 8(8361) 4-87-07.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»