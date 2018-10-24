Житель Казани во время тест-драйва разбил дорогую иномарку стоимостью более 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:52 2018-10-24T09:52:57+03:00

Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и протаранил припаркованные фуры

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Рядом с агропромпарком «Казань» 24 октября произошло ДТП. Новенький спортивный «Ягуар» из автосалона на Проспекте Победы проходил тест-драйв.

Водитель выбрал большую скорость, чтобы «почувствовать» всех «лошадок». Но, из-за неопытности управления мощным двигателем не справился с вождением и устроил ДТП. Свою лепту внесла мокрая дорогая. В момент аварии шел дождь.

Машину стало заносить, водитель не успел вовремя выкрутить руль и «Ягуар» протаранил фуры, стоящие вдоль дороги. Грузовые автомобили пострадали не сильно, а у дорогостоящего автомобиля помяло переднюю часть кузова, отвалились капот, бампер и дверь. Ремонт автомобиля, стоимость которого превышает три с половиной миллиона рублей автосалону обойдётся не дешево.

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