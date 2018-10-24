Казанцы могут поздравить Деда Мороза с Днем Рождения

СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-24T09:26:23+03:00

Сделать это можно в трех отделениях почты

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Поздравить с Днем Рождения главного волшебника страны могут взрослые и дети. День Рожденье росийский Дедушка Мороз отмечает 18 ноября. К этому времени все желающие могут написать ему письмо с поздравлением, нарисовать рисунок или отправить гостинец.

Сделать это можно в трех отделениях почты по адресам: улица Кремлевская,8, улица Привокзальная,1 и проспект Победы,17. В каждом отделении устновлены специальные ящики, куда казанцы могут положить конверт с поздравленеием или подарком.

Послания необходимо отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку.

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