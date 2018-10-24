УНИКС потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде "Уникахе"

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-24T08:31:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Свой очередной матч Кубка Европы казанский УНИКС проводил в Испании. Местная "Уникаха" перед стартом турнира считалась одним из его фаворитов. Все же за плечами "Уникахи" долгие годы выступления в Евролиге.

Тем не менее, баскетболисты из Малаги умудрились проиграть в первом же туре, а вот УНИКС шел без поражений. В стартовом составе казанцев не нашлось места россиянам. В основе появились американцы Хенри, Морган, Локкетт и Смит, а также сенегалец Ндур.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. На большой перерыв команды ушли при небольшом превосходстве испанцев - 36:33. А вот третий игровой отрезок остался за УНИКСом. Рывок 19:12 оставлял российскому клубу неплохие шансы на итоговый успех.

Увы, но в четвертой десятиминутке казанцы свой перевес растеряли. Основное время завершилось вничью - 70:70. В овертайме же точнее оказались испанцы. Итог - 82:80 в пользу "Уникахи". Отметим, что это поражение стало для УНИКСа первым в сезоне.