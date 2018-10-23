В Казани отреставрируют библиотеку №26 на улице Клары Цеткин

СЕГОДНЯ 19:47 2018-10-23T19:47:09+03:00

В новом виде здание должно предстать перед горожанами не позднее 30 апреля 2019 года Фото: Марина ПОЛЯКОВА

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В Казани к реконструкции готовят здание библиотеки №26, которая находится на улице Клары Цеткин. На проектно-изыскательские работы с экспертизой по объекту из мэрии города уже выделили 3,3 миллиона рублей. Тендер появился на сайте госзакупок.

Реконструкция будет представлять собой ремонт фасада и цоколя здания, восстановление дверей, лестниц и крыльца, а также замену внутренних дверей с расширением их проемов для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Также, для комфорта людей с ограниченными возможностями, здесь появятся дополнительные пандусы и подъемники. Помимо этого, после ремонта в библиотеке будет эвакуационная дверь из детской игровой зоны, кондиционеры, скоростной интернет, система цифрового наблюдения и охранная сигнализация с выводом на пульт РосГвардии.

В новом виде здание должно предстать перед горожанами не позднее 30 апреля 2019 года.