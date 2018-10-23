На двух улицах Казани с 1 ноября введут одностороннее движение

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-23T17:34:43+03:00

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Казанским автомобилистам стоит быть предельно внимательными. В городе меняется схема движения на нескольких участках. Так, с 1 ноября в Казани на улицах Галактионова и Сафьян введут одностороннее движение транспорта. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

- Одностороннее движение будет организовано по улице Галактионова при движении от улицы Пушкина в сторону улицы Горького и улицы Сафьян при движении от улицы Марджани в сторону улицы Тукая, - сообщили в Комитете по транспорту.