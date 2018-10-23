В квитанциях за коммуналку у чебоксарцев с 1 ноября появится новая графа

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-23T17:27:05+03:00

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С 1 ноября чебоксарцы получат квитанцию, где в графе «Коммунальные услуги» появится еще одна – «Услуга по обращению с ТКО». Как сообщает пресс-служба мэрии города, Чувашия в числе первых российских регионов вошла в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках действующего законодательства услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами перестает быть жилищной и становится коммунальной.

Согласно разъяснениям федерального Минстроя, плата за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами начисляется исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, образующихся в жилищном фонде и на объектах общественного назначения, расположенных на территории республики.

Для регионального оператора республиканской Госслужбой по конкурентной политике и тарифам установлен единый тариф по обращению с ТКО в размере 442,22 рублей за кубометр. В Чувашии норма накопления ТКО для населения составляет 2,02 куба на человека в год, что равно 74,44 рубля в месяц.