3 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-23T16:27:23+03:00

Горожан будут ждать в торговом центре "Мега" с 11.00 до 15.00

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3 ноября жителей Казани приглашают на ярмарку профессий. Мероприятие пройдет в торговом центре "Мега" (проспект Победы, 141) с 11.00 до 15.00. Здесь горожан будут ждать представители кадровых служб предприятий.

В этот день все желающие смогут взять направление для трудоустройства, проконсультироваться со специалистами службы занятости, узнать о госгарантиях, профобучении, переобучении и профориентации.

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