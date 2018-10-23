3 ноября в Казани состоится ярмарка вакансий
Горожан будут ждать в торговом центре "Мега" с 11.00 до 15.00
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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3 ноября жителей Казани приглашают на ярмарку профессий. Мероприятие пройдет в торговом центре "Мега" (проспект Победы, 141) с 11.00 до 15.00. Здесь горожан будут ждать представители кадровых служб предприятий.
В этот день все желающие смогут взять направление для трудоустройства, проконсультироваться со специалистами службы занятости, узнать о госгарантиях, профобучении, переобучении и профориентации.
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