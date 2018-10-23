ВТБ провел в Казани мастер-класс по финансовой грамотности для детей

СЕГОДНЯ 16:18 2018-10-23T16:18:18+03:00

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23 октября в Казани впервые состоялся обучающий мастер-класс по повышению финансовой грамотности для воспитанников детских домов. Мероприятие провела Светлана Толкачева, топ-менеджер Группы ВТБ.

Программа началась с экскурсии в розничный офис банка ВТБ в Казани. Здесь дети смогли увидеть как происходит обслуживание клиентов, задать вопросы сотрудникам и на практике ознакомиться с работой банковских устройств. На мастер-классе ребята узнали о принципах ведения личного бюджета и возможностях хранения сбережений, а также с принципами пользования банковскими картами и методах противодействия мошенникам. Все полученные знания они закрепили при решении задач и в игровых формах.

Светлана Толкачева, заместитель президента-председателя правления БМ-Банка (входит в Группу ВТБ), отметила: «Финансовая грамотность в цифровом мире предполагает знание не только основ ведения бюджета. На первый план выходят необходимость правильно обращаться со своими средствами, в том числе и на электронных носителях. Не секрет, что многие дети просто не знают какие финансовые и персональные данные нельзя передавать третьим лицам. Наша задача, в том числе, донести до ребят важность правильного обращения с такой информацией».