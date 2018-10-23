На ремонт канализационного коллектора в Набережных Челнах выделили более 1,5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2018-10-23T16:06:34+03:00

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В Набережных Челнах идет ремонт канализационный коллектора. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, протяженность всего трубопровода составляет порядка 17 километров. При этом, планируется отремонтировать почти половину - 8300 метров.

На реализацию проекта выделели 1 миллиард 590 миллионов рублей. На данный момент произведен ремонт участка, протяженностью 2 километра на сумму в 216 миллионов рублей. К слову, как отметил Зуев, работы выполняются с небольшим опережением утвержденного графика.