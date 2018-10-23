На ремонт канализационного коллектора в Набережных Челнах выделили более 1,5 миллиардов рублей
Пока удалось отремонтировать примерно четвертую часть от общего объема работ
Всего планируется отремонтировать более 8 километров участка.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:
В Набережных Челнах идет ремонт канализационный коллектора. Как рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Илья Зуев, протяженность всего трубопровода составляет порядка 17 километров. При этом, планируется отремонтировать почти половину - 8300 метров.
На реализацию проекта выделели 1 миллиард 590 миллионов рублей. На данный момент произведен ремонт участка, протяженностью 2 километра на сумму в 216 миллионов рублей. К слову, как отметил Зуев, работы выполняются с небольшим опережением утвержденного графика.