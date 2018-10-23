В Набережных Челнах двое мужчин устроили драку с посетителями и сотрудниками кафе
В Набережных Челах вечером 22 октября двое подвыпивших мужчин устроили драку с посетителями кафе на Набережночелнинском проспекте. После, когда в зал вышли сотрудники и администратор заведения, два товарища стали угрожать расправой и им.
Тогда одна из официанток вызвала охранника. Заметив мужчину в форме, друзья выбежали на улицу и попытались отнять машину у таксиста, чтобы скрыться - подрались и с ним, но транспортное средство не получили.
Чтобы успокоить драчунов, охраннику пришлось приковать одного из них наручниками к лестнице. Во время ожидания полиции мужчины пытались скандалить и нецензурно выражались.
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