В Набережных Челнах двое мужчин устроили драку с посетителями и сотрудниками кафе

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-23T18:19:59+03:00

Немного погодя они подрались и с таксистом, у которого пытались отнять машину

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В Набережных Челах вечером 22 октября двое подвыпивших мужчин устроили драку с посетителями кафе на Набережночелнинском проспекте. После, когда в зал вышли сотрудники и администратор заведения, два товарища стали угрожать расправой и им.

Тогда одна из официанток вызвала охранника. Заметив мужчину в форме, друзья выбежали на улицу и попытались отнять машину у таксиста, чтобы скрыться - подрались и с ним, но транспортное средство не получили.

Чтобы успокоить драчунов, охраннику пришлось приковать одного из них наручниками к лестнице. Во время ожидания полиции мужчины пытались скандалить и нецензурно выражались.

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