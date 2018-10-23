В районе "Фермы-2" в Казани пассажирский автобус сбил девушку
Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 октября, в Казани. В районе микрорайона "Ферма-2" под колеса пассажирского автобуса попала девушка. Фотографии дорожного происшествия очевидцы инцидента начали публиковать в соцсетях.
По словам очевидцев, девушка переходила дорогу в неположенном для этого месте. Водитель автобуса, выполнявшего рейс по 34 маршруту, просто не успел затормозить.
Фото: соцсети.
В соцсетях отмечается, что на данном участке нет пешеходного перехода, поэтому люди частенько перебегают дорогу, создавая аварийную ситуацию
В госавтоинспекции факт аварии подтвердили. Вот только обстоятельства ДТП пока окончательно не прояснились. Известно, что пострадавшая получила травму головы.