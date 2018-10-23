2018-10-23T15:38:11+03:00
Происшествия

В районе "Фермы-2" в Казани пассажирский автобус сбил девушку

По данным очевидцев, пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушка получила травмы.Девушка получила травмы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Серьезное ДТП произошло сегодня, 23 октября, в Казани. В районе микрорайона "Ферма-2" под колеса пассажирского автобуса попала девушка. Фотографии дорожного происшествия очевидцы инцидента начали публиковать в соцсетях.

По словам очевидцев, девушка переходила дорогу в неположенном для этого месте. Водитель автобуса, выполнявшего рейс по 34 маршруту, просто не успел затормозить.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В соцсетях отмечается, что на данном участке нет пешеходного перехода, поэтому люди частенько перебегают дорогу, создавая аварийную ситуацию

В госавтоинспекции факт аварии подтвердили. Вот только обстоятельства ДТП пока окончательно не прояснились. Известно, что пострадавшая получила травму головы.

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