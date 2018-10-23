2018-10-23T18:49:01+03:00
Происшествия

В Чувашии задержали таксиста, который сбил велосипедиста и скрылся

Как оказалось, ранее мужчина привлекался за нарушения ПДД 50 раз
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МВД России по ЧувашииФото: МВД России по Чувашии
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В Чувашии задержали мужчину, который, управляя такси, на Алатырском шоссе сбил велосипедиста и скрылся. Инцидент произошел в воскресенье, 21 октября. В результате наезда 54-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Найти водителя автомобиля помогли неравнодушные свидетели аварии. Им оказался 37-летний, ранее судимый житель Чебоксар, работающий в "Яндекс.Такси". Известно, что на счету у мужчины 50 нарушений правил дорожного движения.

- За нарушение правил дорожного движения и оставление места аварии мужчина привлечен к административной ответственности, - сообщает МВД России по Чувашии.

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