ВТБ Факторинг увеличил объем финансирования в Татарстане на 20

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-23T15:24:52+03:00

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За девять месяцев 2018 года ВТБ Факторинг в Татарстане профинансировал 9,3 тысячи поставок на сумму 17,7 млрд рублей, что на 20% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Общий портфель ВТБ Факторинг в России по итогам отчетного периода вырос 39% и превысил 153 млрд рублей. Компания является лидером в Приволжском федеральном округе с долей рынка порядка 60%.

«Мы всегда находим для наших клиентов новые нестандартные финансовые решения. Среди них есть и уникальные продукты, которые позволяют предприятиям организовать финансирование своих поставщиков по упрощенной процедуре с применением системы электронного документооборота. Преимуществами факторинга успешно пользуются многие системообразующие предприятия региона», - говорит Алия Гумерова, ди ректор по развитию бизнеса ВТБ Факторинг в республике Татарстан.

Факторинг – комплекс услуг для компаний, которые реализовывают или закупают продукцию или услуги с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.