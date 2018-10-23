В Татарстане появится новая дорога, которая соединит Сабинский и Арский районы

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-23T18:32:42+03:00

Раньше жителям приходилось ехать в объезд через соседнее село

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Открытие дороги между двумя крупными населенными пунктами местные жители ждут много лет. К примеру, сельчанам из поселка Железнодорожное приходилось делать объезд через Балтаси, чтобы попасть домой и не повредить свой автомобиль на бездорожье.

Прокладывать дорогу начали в августе. Уже положили нижний слой асфальта. Автомобили в тестовом режиме могут ездить по новой дороге. За это жители ближайших населенных пунктов очень благодарны строителям.

Всего на строительство 4,5 - километрового полотна автодороги потратят около 3000 тонн строительного материала, который в основном поступает из Арского района. Дорога, которая полностью соединит Сабинский и Арский районы, будет готова к весне следующего года.

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