2018-10-23T14:54:03+03:00
Общество

Тараканьи бега и мистическая атмосфера: Как в казанском зооботсаду будут отмечать Хеллоуин

Мероприятие намечено на 28 октября
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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В зооботаническом саду Казани решили отметить Хеллоуин. Наметили мероприятие на ближайшее воскресенье, 28 октября. Жителям и гостям города предлагают окунуться в атмосферу магии и волшебства.

- В этот день организаторы подготовили для гостей легенды, тараканьи бега, а юные гости смогут перевоплотиться в другое существо при помощи аквагрима. Кроме того, посетители зооботсада сфотографируются с настоящей змеей и примут участие в других мистических развлечениях, - сообщили в пресс-службе казанского зооботанического сада.

Начало мероприятия - в 15.00.

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