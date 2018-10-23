Тараканьи бега и мистическая атмосфера: Как в казанском зооботсаду будут отмечать Хеллоуин

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-23T14:54:03+03:00

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В зооботаническом саду Казани решили отметить Хеллоуин. Наметили мероприятие на ближайшее воскресенье, 28 октября. Жителям и гостям города предлагают окунуться в атмосферу магии и волшебства.

- В этот день организаторы подготовили для гостей легенды, тараканьи бега, а юные гости смогут перевоплотиться в другое существо при помощи аквагрима. Кроме того, посетители зооботсада сфотографируются с настоящей змеей и примут участие в других мистических развлечениях, - сообщили в пресс-службе казанского зооботанического сада.

Начало мероприятия - в 15.00.