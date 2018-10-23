Тараканьи бега и мистическая атмосфера: Как в казанском зооботсаду будут отмечать Хеллоуин
Мероприятие намечено на 28 октября
Фото: мэрия Казани.
Изменить размер текста:
В зооботаническом саду Казани решили отметить Хеллоуин. Наметили мероприятие на ближайшее воскресенье, 28 октября. Жителям и гостям города предлагают окунуться в атмосферу магии и волшебства.
- В этот день организаторы подготовили для гостей легенды, тараканьи бега, а юные гости смогут перевоплотиться в другое существо при помощи аквагрима. Кроме того, посетители зооботсада сфотографируются с настоящей змеей и примут участие в других мистических развлечениях, - сообщили в пресс-службе казанского зооботанического сада.
Начало мероприятия - в 15.00.