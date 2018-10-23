В Татарстане выделят 93,3 миллиона рублей на жилье для детей-сирот

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-23T14:28:37+03:00

Общая площадь каждой из квартир должна составлять не менее 24 квадратных метров и не более 42

Изменить размер текста: A A

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана планирует приобрести 78 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На это из бюджета республики выделили 93,3 миллиона рублей, гласит тендер на сайте госзакупок.

15 жилых помещей будет приобретено в Азнакаевском районе, 8 - в Нижнекамском, по 23 - в Альметьевском и Чистопольском, по две - в Арском и Елабужском, по одной - в Казани, Набережных Челнах, Высокогорском, Тукаевском и Мамадышском районах.

Согласно техническому заданию, общая площадь каждой из квартир должна составлять не менее 24 квадратных метров и не более 42. Высота потолков в них обязана быть не ниже 2,5 метров.

Каждый объект должен иметь отдельную кухню с раковиной, санузел с сантехникой, окна и двери, быть пригодным для проживания и обладать чистовой отделкой. Допускается свободная планировка комнат. Исключается приобретение квартиры в цокольных, полуподвальных этажах, в ветхом и аварийном фонде и в домах, подлежащих сносу.