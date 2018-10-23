Дожди в Казани прекратятся, но теплее не станет

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-23T13:58:20+03:00

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Характер погоды на территории Казани в ближайшие сутки практически не изменится. Хотя одно, но существенное "но", все же есть. В столице Татарстана прекратятся дожди, зато будет все еще ветрено. Порывы ветра могут достигать 16 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит 3-5 градусов тепла, днем – 8-10 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану также ожидается облачная погода с прояснениями, временами в некоторых районах пройдет дождь, днем местами небольшой. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами сильный, порывами до 16 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, днем – от 7 до 12 градусов выше нуля.