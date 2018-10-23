Мужчина зарезал сына в Татарстане

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-23T14:14:54+03:00

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В Лениногорском районе Татарстана отец выпивал со своим сыном. В какой то момент родственники не сошлись во мнениях и начали громко спорить.

57-летний мужчина несколько раз выходил из комнаты чтобы успокоиться, но по возвращению каждый раз ссора начиналась cнова. Не сдержав эмоции мужчина схватился за нож и не долго думая нанес 24-летнему сыну удар. Парень упал и начал терять сознание.

Прибывшие на место поножовщины медики госпитализировали молодого человека в районную больницу. До их приезда отец сам пытался оказать помощь сыну.

Сейчас выясняются детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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