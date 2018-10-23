В Чувашии открылся телятник за 171 миллион рублей
В понедельник, 22 октября, состоялось торжественное открытие новой молочно-товарной фермы в деревне Малдыкасы в Чувашии. Она будет вмещать в себя 2,4 тысячи голов крупного рогатого скота.
Телятник, который представляет собой три помещения, начали возводить в апреле этого года.
Известно, что строительство телятника стоило в 171 миллион рублей. Соответствующий инвестиционный проект реализовал "Вурнарский мясокомбинат". По словам директора компании, работы велись за счет собственных средств без привлечения кредитов.
- С запуском нового комплекса агрохолдинг планирует довести поголовье крупного рогатого скота до 6000 голов, в том числе дойных коров до 2000 голов, увеличить производство мяса до 1,3 тысяч тонн в год, производства молока – до 10 тысяч тонн, - сообщается на официальном портале республики.
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