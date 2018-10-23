В Набережных Челнах на два детских сада выделят 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-23T13:15:30+03:00

Оба объекта должны быть построены с нуля и сданы в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2019 года Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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В Набережных Челнах появятся два новых детских сада. На их строительство из бюджета Татарстана выделили порядка 500 миллионов рублей. Соответствующие тендеры появились в понедельник, 22 октября, на сайте госзакупок.

Согласно документам, учреждения должны разместятся в 35 и 63 микрорайонах города и будут рассчитаны на 220 и 340 мест соответственно. Интересно, что деньги распределяться не равномерно. Так, на первый детсад потратят 364 миллиона рублей, а на второй - 194.

Оба объекта должны быть построены с нуля и сданы в эксплуатацию не позднее 30 ноября 2019 года.

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