В Казани мужчина заплатит 50 тысяч рублей за то, что покусал автоинспектора
В Казани мужчину признали виновным, в том, что он уксил сотрудника дорожно-патрульной службы. Накануне, 22 октября, Приволжский районный суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства.
Инцидент произошел ночью 26 июля текущего года. Тогда на улице Комиссара Габишева сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который остановился прямо на дороге. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не имеет автомобильных прав. Как только это обнаружилось, мужчина попытался скрыться, а когда один из стражей порядка схватил его за одежду, он укусил его за руку.
- Подсудимый свою вину полностью признал, - сообщает прокуратура Татарстана.
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