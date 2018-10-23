В Казани мужчина заплатит 50 тысяч рублей за то, что покусал автоинспектора

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-23T12:40:05+03:00

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В Казани мужчину признали виновным, в том, что он уксил сотрудника дорожно-патрульной службы. Накануне, 22 октября, Приволжский районный суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства.

Инцидент произошел ночью 26 июля текущего года. Тогда на улице Комиссара Габишева сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, который остановился прямо на дороге. В ходе проверки документов выяснилось, что водитель не имеет автомобильных прав. Как только это обнаружилось, мужчина попытался скрыться, а когда один из стражей порядка схватил его за одежду, он укусил его за руку.

- Подсудимый свою вину полностью признал, - сообщает прокуратура Татарстана.

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