Мать жестоко избила сына в Татарстане
Поздно вечером 22 октября врачи «Скорой помощи» приехали по вызову и увидели, ребенка, который лежал в полусознательном состоянии. Рядом находилась 36-летняя женщина - мать ребенка, которая призналась, что сама избила школьника.
Ребенок был доставлен в детскую больницу КДМЦ Набережных Челнов и полностью обследован. У потерпевшего диагностировали ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Причину побоев женщина не называет.
Что произошло между женщиной и ее ребенком сейчас выясняют инспекторы отдела по делам несовершеннолетних города Набережные Челны.
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