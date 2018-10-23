Мать жестоко избила сына в Татарстане

СЕГОДНЯ 13:50 2018-10-23T13:50:25+03:00

Ребенок доставлен в больницу с травмами живота и грудной клетки

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Поздно вечером 22 октября врачи «Скорой помощи» приехали по вызову и увидели, ребенка, который лежал в полусознательном состоянии. Рядом находилась 36-летняя женщина - мать ребенка, которая призналась, что сама избила школьника.

Ребенок был доставлен в детскую больницу КДМЦ Набережных Челнов и полностью обследован. У потерпевшего диагностировали ушиб грудной клетки и тупую травму живота. Причину побоев женщина не называет.

Что произошло между женщиной и ее ребенком сейчас выясняют инспекторы отдела по делам несовершеннолетних города Набережные Челны.

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