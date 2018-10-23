Появилось видео спасения it-специалиста, который выпал из окна в Татарстане
На просторах Интернета появилось видео, на котором спасатели транспортируют парня с козырька подъезда. На юноше верхняя одежда и обувь, он находится в полусознательном состоянии.
Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома в 21-ом комплексе района Замелекесье обнаружили парня на козырьке подъезда. Им оказался 24-летний it-специалист. Несмотря на все старания спасателей и медиков, парень скончался в больнице спустя восемь часов.
Поиски очевидцев инцидента продолжаются.
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Житель Набережных Челнов упал с высоты.Mы в Инстаграм ( www.instagram.com/chelny.life) Mы в YouTube (www.youtube.com/channel/UCfQ9GV9if1mTlY9NOAGnLYw ) Mы в Твиттере ( twitter.com/NabChelnyLife) #челнылайф #челны #челныlife
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