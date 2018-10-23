Появилось видео спасения it-специалиста, который выпал из окна в Татарстане

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-23T12:59:04+03:00

На нем вино, что на молодом человеке была верхняя одежда и кроссовки [видео]

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На просторах Интернета появилось видео, на котором спасатели транспортируют парня с козырька подъезда. На юноше верхняя одежда и обувь, он находится в полусознательном состоянии.

Ранее сообщалось, что жители многоквартирного дома в 21-ом комплексе района Замелекесье обнаружили парня на козырьке подъезда. Им оказался 24-летний it-специалист. Несмотря на все старания спасателей и медиков, парень скончался в больнице спустя восемь часов.

Поиски очевидцев инцидента продолжаются.

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