Вахитовский район Казани на сутки останется без воды

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-23T12:02:20+03:00

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30 октября в некоторых домах Вахитовского района на сутки отключат воду. Это связано с проведением работ на сетях водопровода.

Так, с 9.00 30 октября до 9.00 31 октября воды не будет в домах по улицам Галактионова, Гоголя, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7а, Горького, 4, 6, 6 к.1, 6а, 6а к.1, 8/9, 10, 10а, 16/7, в домах Кочетова переулка, по улицам Маяковского, 17, 23а, 24, 27, 29а, 29Б, 31/14, 28, 30/16, 20, 21, 24а, 26, 29, 30а, Муштари, 15, 15а, 17, 19, 19/1, 19а, 14в, 16, 18, Некрасова, в домах Профессорского переулка, по улице Пушкина, 21, 23, 25, в домах по улице Пушкина с нечетными номерами с 8 по 52/2, в домах с нечетными номерами по улице Щапова с 1 по 43, в домах с четными номерами по улице Щапова со 2/16 по 26.

- Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, - сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».