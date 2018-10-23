Казанцев приглашают на премьеру фильма «Пустота» и встречу с режиссером
23 октября в 19:00 в кинозале Культурно-досугового комплекса имени Ленина пройдет первый публичный показ фильма «Пустота» вне фестиваля.
На спецпоказ приедет кинорежиссер Павел Москвин, он лично представит полнометражный дебют и после просмотра пообщается со зрителем.
Фильм рассказывает о российско-чеченском конфликте. Молодой ветеран Дима возвращается домой к матери. Отец героя умер в его отсутствие. Опустошенный войной, парень пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке он сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться и очиститься от грехов минуя преграды судьбы.
Премьеру посетят актеры Булат Минкин, Венера Шакирова, Александр Фельдман и члены съемочной группы.
Специальный показ фильма «Пустота» открывает новый цикл творческих встреч и премьер в Казани.
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