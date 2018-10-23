Казанцев приглашают на премьеру фильма «Пустота» и встречу с режиссером

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-23T16:50:48+03:00

Спецпоказ фильма Павла Москвина откроет цикл творческих встреч и премьер в в кинозале КДК имени Ленина

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23 октября в 19:00 в кинозале Культурно-досугового комплекса имени Ленина пройдет первый публичный показ фильма «Пустота» вне фестиваля.

На спецпоказ приедет кинорежиссер Павел Москвин, он лично представит полнометражный дебют и после просмотра пообщается со зрителем.

Фильм рассказывает о российско-чеченском конфликте. Молодой ветеран Дима возвращается домой к матери. Отец героя умер в его отсутствие. Опустошенный войной, парень пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его. На гражданке он сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности. Герой пытается исправиться и очиститься от грехов минуя преграды судьбы.

Премьеру посетят актеры Булат Минкин, Венера Шакирова, Александр Фельдман и члены съемочной группы.

Специальный показ фильма «Пустота» открывает новый цикл творческих встреч и премьер в Казани.

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