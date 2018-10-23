СЕГОДНЯ 11:50 2018-10-23T11:50:14+03:00

По новым данным, аналоговое вещание в республике отключат 14-15 января 2019 года

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В Татарстане продлили переход на цифровое вещание. Так, аналоговым вариантом можно будет пользоваться вплоть до 14-15 января 2019 года. Однако после оно будет отключено вне зависимости от того, имеет ли телезритель дома приставки или телевизоры, способные принимать эфирную “цифру”.

Сейчас в Татарстане работает 87 передающих станций цифрового телевещания. Пакет РТРС-1 (Первый канал, «Россия 1 + ГТРК Татарстан», «Матч», НТВ, «Пятый», ОТР, ТВЦ, «Карусель», «Россия 24», «Россия Культура», а также трех радиоканалов «Радио Россия + ГТРК Татарстан», «Маяк», «Вести FM») доступен 99,3% населения, а РТРС-2 (Рен ТВ, СПАС, СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз ТВ) — 81,5% жителей республики.

Напомним, еще в августе текущего года стало известно, что в республике завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания.

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