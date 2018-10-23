Лучшие пловцы России соберутся в Казани

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-23T11:26:21+03:00

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С 7 по 12 ноября в Казани пройдет Чемпионат России по плаванию на короткой воде, то есть, в 25-метровом бассейн. Соревнования получатся довольно массовыми. Так, по предварительным данным в борьбу за награды вступят 850 спортсменов. Они разыграют медали в 46 дисциплинах.

Казань уже пятый раз принимает у себя соревнование федерального масштаба. Чемпионы российского этапа войдут в сборную команду и спортивный резерв страны.

Церемония открытия запланирована на 17.45 7 ноября. Весь чемпионат будет проходить во Дворце водных видов спорта. Каждый день в 9.00 стартуют предварительные заплывы, в 18.00 – полуфинальные и финальные. Вход на соревнования свободный.