2018-10-23T11:11:17+03:00
Общество

В Казани пассажир выпал из маршрутного автобуса и уснул

У мужчины была кровь на руках и шее
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Мужчина зашел в переполненный автобус 22 маршрута и начал приставать к пассажирам. Угомонить нарушителя порядка никто не пытался. Кондуктор и водитель автобуса продолжали поездку в запланированном режиме.

На остановке «Аделя Кутуя» в сторону центра города двери открылись и не спокойный пассажир выпал на тротуар.

Было видно, что руки и шея у него в крови. Помочь подняться мужчине никто не пытался. Потому что оказавшись в горизонтальном положении мужчина сразу заснул.

Кондуктор позвонила по номеру вызова экстренных служб -112 и пересадила пассажиров в следовавший за ними автобус того же маршрута.

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