В Казани пассажир выпал из маршрутного автобуса и уснул
У мужчины была кровь на руках и шее
Фото: Соцсети
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Мужчина зашел в переполненный автобус 22 маршрута и начал приставать к пассажирам. Угомонить нарушителя порядка никто не пытался. Кондуктор и водитель автобуса продолжали поездку в запланированном режиме.
На остановке «Аделя Кутуя» в сторону центра города двери открылись и не спокойный пассажир выпал на тротуар.
Было видно, что руки и шея у него в крови. Помочь подняться мужчине никто не пытался. Потому что оказавшись в горизонтальном положении мужчина сразу заснул.
Кондуктор позвонила по номеру вызова экстренных служб -112 и пересадила пассажиров в следовавший за ними автобус того же маршрута.