2018-10-23T10:42:13+03:00
Общество

В Татарстане it-специалиста нашли на козырьке подъезда

24-летний житель набережных Челнов был еще жив
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Днем 22 октября жильцы многоквартирного дома в 21-ом комплексе района Замелекесье обнаружили молодого человека, лежащего на козырьке подъезда. 24-летний мужчина, проживавший в поселке ЗЯБ пролежал на крыше несколько часов прежде чем его обнаружили.

К приезду медиков парень был жив, но находился в полусознательном состоянии. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу с многочисленными травмами. Врачи боролись за жизнь парня восемь часов. Но спасти его не удалось. Он умер в реанимации. Молодой человек работал it-специалистом. Сейчас полиция выясняет причины случившегося и ищет очевидцев.

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