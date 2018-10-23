В Татарстане it-специалиста нашли на козырьке подъезда

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-23T10:42:13+03:00

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Днем 22 октября жильцы многоквартирного дома в 21-ом комплексе района Замелекесье обнаружили молодого человека, лежащего на козырьке подъезда. 24-летний мужчина, проживавший в поселке ЗЯБ пролежал на крыше несколько часов прежде чем его обнаружили.

К приезду медиков парень был жив, но находился в полусознательном состоянии. Пострадавшему оказали первую помощь и отвезли в больницу с многочисленными травмами. Врачи боролись за жизнь парня восемь часов. Но спасти его не удалось. Он умер в реанимации. Молодой человек работал it-специалистом. Сейчас полиция выясняет причины случившегося и ищет очевидцев.

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