Почти 30 улиц Казани 24 октября останутся без света

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-23T10:11:39+03:00

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В среду, 24 октября, в Казани запланировано очередное отключение электричества. Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе по улицам Московская, 25/29, 26/31, 27, 29, и Лево-Булачная, 32;

С 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах, расположенных по улицам Амирхана Еники, 8, Заслонова, 6, 8, 11а, 17, 36а,44а, 26, Нестеровский овраг, 88; площадь Тысячелетия, 2 (Цирк); с 14.00 до 18.00 электричества не будет по улицам Островского, 2, 4, 6, 8, 12 и Право-Булачная, 37.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в Приволжском районе в домах частного сектора, расположенных на улицах Абдуллы Алиша, Горийская, Дудинская, Елабужская 1-я, 2-я, Запорожская, Звонкая, Зеленая 3-я, 4-я, Малая, Молодежная, Мира, Милосердия, Новая, Овражная, Охотничья, Солнечная, Таулы, Тукая, Тульская, Юбилейная.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.