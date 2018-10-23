2018-10-23T09:31:27+03:00
Происшествия

Житель Казани изнасиловал возлюбленную друга, проникнув в квартиру через балкон

Его приговорили к 5 годам лишения свободы
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Злоумышленника задержали и он полностью признал свою вину.Злоумышленника задержали и он полностью признал свою вину.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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39-летнего жителя Казани признали виновным в изнасиловании. По данным пресс-службы прокуратуры РТ, история произошла еще 19 июня. Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, через балкон на первом этаже многоквартирного дома на улице Сафиуллина залез в квартиру, где в тот момент спокойно спала сожительница его знакомого.

- Злоумышленник избил женщину, после чего изнасиловал ее и скрылся, - пояснили "КП-Казань" в пресс-службе ведомства.

Вскоре насильник был задержан. Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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