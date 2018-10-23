В Татарстане забраковали более 800 килограммов молочной продукции

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-23T09:17:20+03:00

Всего наложили 111 штрафов на сумму более 790 тысяч рублей

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Сотрудники татарстанского Роспотребнадзора внимательно следят за качеством молочной продукции в республике. Так, в третьем квартале текущего года проведены проверки 430 хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом молока и молочной продукции.

- За выявленные нарушения при обороте молочной продукции Управлением наложено 111 штрафов на сумму 794 700рублей. Приостановлены действия 2 деклараций о соответствии 6 наименований молочной продукции в связи с недостоверным декларированием продукции, - отметили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, из оборота изъяли 58 партий молочной продукции объемом 822 килограмма в связи с ее несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре, наличием порчи.