2018-10-23T09:17:20+03:00
Общество

В Татарстане забраковали более 800 килограммов молочной продукции

Всего наложили 111 штрафов на сумму более 790 тысяч рублей
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
Поделиться:
Проверки проводятся регулярно.Проверки проводятся регулярно.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Сотрудники татарстанского Роспотребнадзора внимательно следят за качеством молочной продукции в республике. Так, в третьем квартале текущего года проведены проверки 430 хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом молока и молочной продукции.

- За выявленные нарушения при обороте молочной продукции Управлением наложено 111 штрафов на сумму 794 700рублей. Приостановлены действия 2 деклараций о соответствии 6 наименований молочной продукции в связи с недостоверным декларированием продукции, - отметили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Кроме того, из оборота изъяли 58 партий молочной продукции объемом 822 килограмма в связи с ее несоответствием установленным требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием полной и достоверной информации о реализуемом товаре, наличием порчи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Набережных Челнах на два детских сада выделят 500 миллионов рублей
Появилось видео спасения it-специалиста, который выпал из окна в Татарстане
В Казани мужчина заплатит 50 тысяч рублей за то, что покусал автоинспектора
Проводницу, на ходу вытолкнувшую из поезда пассажирку из Татарстана, оштрафовали на 100 рублей
Вахитовский район Казани на сутки останется без воды
В Татарстане продлили переход на цифровое вещание
Лучшие пловцы России соберутся в Казани
В Казани пассажир выпал из маршрутного автобуса и уснул
В Татарстане it-специалиста нашли на козырьке подъезда
Почти 30 улиц Казани 24 октября останутся без света
300 казанских детей получили велосипеды в рамках акции «Велодобро»
Житель Казани изнасиловал возлюбленную друга, проникнув в квартиру через балкон
Около детской поликлиники №2 в Нижнекамске появилась новая парковка
В Казани отремонтировали улицу Петра Алексеева
Гол Клинкхаммера принес "Ак Барсу" минимальную победу над "Сибирью"
На пляже в Казани нашли снаряд