Около детской поликлиники №2 в Нижнекамске появилась новая парковка
Стоянка рассчитана на 63 места
Фото: мэрия Нижнекамска.
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В Нижнекамске открылась новая парковка. Она расположена за детской поликлиникой №2, что на улице Менделеева.
Это позитивный момент, так как раньше возникало немало вопросов, где оставить свою машину. В большинстве случаев автомобили приходилось оставлять вдоль проезжей части, что существенно мешало дорожной ситуации в данном районе.
Новая парковка рассчитана на 63 места. Пользоваться парковкой будет и персонал больницы, но с ограничениями. Лимит для врачей – 18 мест. Режим работы парковки – с 7:00 до 19:00.