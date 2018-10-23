2018-10-23T08:54:42+03:00
Общество

Около детской поликлиники №2 в Нижнекамске появилась новая парковка

Стоянка рассчитана на 63 места
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Фото: мэрия Нижнекамска.Фото: мэрия Нижнекамска.
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В Нижнекамске открылась новая парковка. Она расположена за детской поликлиникой №2, что на улице Менделеева.

Это позитивный момент, так как раньше возникало немало вопросов, где оставить свою машину. В большинстве случаев автомобили приходилось оставлять вдоль проезжей части, что существенно мешало дорожной ситуации в данном районе.

Новая парковка рассчитана на 63 места. Пользоваться парковкой будет и персонал больницы, но с ограничениями. Лимит для врачей – 18 мест. Режим работы парковки – с 7:00 до 19:00.

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