300 казанских детей получили велосипеды в рамках акции «Велодобро»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-23T09:45:20+03:00

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Летом в Казани объявили о старте нового проекта - «Велодобро». Ее суть довольно проста. Любой житель Казани, да и не только столицы Татарстана, мог сдать ненужный велосипед. Волонтеры проекта ремонтировали "железных коней" и дарили полученные транспортные средства детям из неблагополучных и малообеспеченных семей. Так, с начала проекта детям вручили уже 300 велосипедов.

Останавливаться волонтеры не намерены. Горожан просят поддержать акцию. Для этого нужно сдать свой старый велосипед или запчасти в один из пунктов приема, расположенных по адресам: улица Баумана, 70, улица Островского, 6, улица Масгута Латыпова, 24.

Также сдать велосипед можно в мобильный пункт приема вторсырья и одежды, следующий выезд которого намечен на 28 октября.