2018-10-23T08:32:23+03:00
Спорт

Гол Клинкхаммера принес "Ак Барсу" минимальную победу над "Сибирью"

Казанский клуб закрепился на третьем месте на Востоке
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Свой очередной поединок регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты "Ак Барса" проводили в Новосибирске. Местная "Сибирь" в нынешнем сезоне ходит в аутсайдерах. Команда долгое время не могла победить. Сейчас дела у сибиряков чуть улучшилось, но с последнего места в конференции они пока подняться не могут.

"Барсы" вышли на лед без своего лидера и капитана. Данис Зарипов не попал в заявку на матч. Зато появился в составе Станислав Галиев. Впрочем, не ему было суждено стать героем матча. Долгое время ни одна из команд не могла забить. Единственную же шайбу в матче на 49 минуте забросил Роб Клинкхаммер. Таким образом, "Ак Барс" выиграл 1:0 и закрепился на третьем месте в восточной конференции.

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