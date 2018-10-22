В колледжах Татарстана студентов тестируют на скрытую агрессию

СЕГОДНЯ 19:22 2018-10-22T19:22:11+03:00

Теперь в средних учебных заведениях следят не только за успеваемостью, но и за психологическим состоянием студентов

К такому решению в учебной части пришли после трагедии в Керчи

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После трагедии в Керчи во многих средних учебных заведениях республики усилили пропускной режим, увеличили число охранников, а в помещении дежурят круглосуточно. В Нурлатском политехническом колледже за психологической обстановкой среди учеников теперь следит специалист-психолог. Особое внимание решено было обратить на первокурсников. С ними проводят тестирование, чтобы выявить скрытую агрессию, которая может перерасти в физическое насилие.

Дети проходят тест, по которому определяется их уровень тревожности, сложности обучения и общения со сверстниками. По каждому учащемуся проходят беседы с учебным составом, чтобы педагоги могли помочь ребенку в дальнейшем правильно адаптироваться.

Сейчас в колледже обучаются 460 человек. Если новая система даст хороший результат, ее могут использовать в учебных заведениях по всей Республике.

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