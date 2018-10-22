2018-10-22T19:51:12+03:00
Общество

В подъезде дома в Казани обрушился потолок

Жители уверены, что дом разрушается из-за надстроенного третьего этажа
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Обрушение потолочного покрытия произошло в доме № 46 по улице Карла Маркса. В обеденное время, когда дети возвращаются из школы домой, жильцы дома услышали громкий звук. А когда вышли в коридор, увидели, что часть потолка лежит на лестничной площадке. По остальной части потолка и стены пошли глубокие трещины.

О том что потолок потрескался, местные жители впервые сообщили в жилищное управление еще месяц назад. Реакции на заявку не последовало.

По словам жителей дома, проблемы начались, когда надстроили третий этаж. Дому в этом году исполнилось 80 лет, капитальный ремонт планируют провести в следующемгоду. А до этого времени, жильцы, видимо, будут очень осторожно передвигаться по своему подъезду.

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