Жители казанской многоэтажки полтора года живут без лифта

СЕГОДНЯ 18:47 2018-10-22T18:47:31+03:00

Мамы с колясками и пенсионеры выходят на улицу один раз в несколько дней

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В феврале прошлого года электрощитки и шахту лифта в доме № 4 по улице Меховщиков подожги неизвестные вандалы. Лифт восстановлению не подлежит, а в подъезде о пожаре напоминает копоть на стене и неприятный запах.

Все это время мамочки с колясками и пенсионеры поднимаются домой по лестнице. По ней поднимают тяжелые сумки, тележки, велосипеды и коляски с маленькими детьми.

Пенсионеры в подьезде стараются лишний раз не выходить на улицу и даже за продуктами ходят сообща – по очереди. С приходом холодов молодые мамочки тоже стараются не выходить лишний раз на улицу с тяжелыми утепленными колясками.

Многие выгуливают детей, буквально, на балконе квартиры. Оставлять коляску на первом этаже - чревато. Могут украсть. По словам жильцов сделать подьемник управляющая компания обещала летом прошлого, затем этого года. Тогда поставили новый срок - 1 ноября. Но никто из жителей дома не верит, что за восемь дней в доме существенно что-то поменяется. Никакие работы делать никто так и не начал.