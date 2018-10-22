На пляже в Казани нашли снаряд

22 Окт. 21:20 2018-10-22T21:20:49+03:00

На место тут же приехали спасатели и кинологи

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Местные жители, прогуливаясь по пляжу «Локомотив» обнаружили опасную находку и тут же позвонили в полицию.

Предмет, похожий на боевой снаряд лежал рядом с поваленными деревьями. Пролежал он там несколько лет или же его сюда принесли - не известно.

К месту находку тут же приехали кинологи, спасатели и «скорая помощь». После изучения снаряда, специалисты пришли к выводу, что опасности он не представляет.

Но по правилам безопасности увезли в безлюдное место. Там его в дальнейшем утилизируют по правилам техники безопасности.

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