На пляже в Казани нашли снаряд
На место тут же приехали спасатели и кинологи
Фото: Соцсети
Изменить размер текста:
Местные жители, прогуливаясь по пляжу «Локомотив» обнаружили опасную находку и тут же позвонили в полицию.
Предмет, похожий на боевой снаряд лежал рядом с поваленными деревьями. Пролежал он там несколько лет или же его сюда принесли - не известно.
К месту находку тут же приехали кинологи, спасатели и «скорая помощь». После изучения снаряда, специалисты пришли к выводу, что опасности он не представляет.
Но по правилам безопасности увезли в безлюдное место. Там его в дальнейшем утилизируют по правилам техники безопасности.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»