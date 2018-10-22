2018-10-22T18:25:05+03:00
Общество

В Казани на борьбу с гололедицей закупили 130 тысяч тонн реагента

Это в два раза больше, чем в прошлом году из-за нехватки дворников
Алина ГАБДУЛИНА
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За состоянием улиц города в этом сезоне будут следить 152 снегоуборочные машины и 3 тысячи дворниковЗа состоянием улиц города в этом сезоне будут следить 152 снегоуборочные машины и 3 тысячи дворниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Казань уже вовсю готовится к зиме. Так, для активной борьбы с гололедицей управляющие компании уже закупили порядка 130 тысяч тонн реагента и 10 тысяч тонн песка. Такого количества средств должно хватить до февраля 2019 года.

Интересно, что количество приобретённого реагента в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Причину этого на деловом понедельнике 22 октября назвал председатель Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Оказалось, что в Казани не хватает 600 дворников.

За состоянием улиц города в этом сезоне будут следить 152 снегоуборочные машины и 3 тысячи дворников.

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