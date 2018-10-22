Жители Казани смогут бесплатно показать своих домашних питомцев ветеринарам

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-22T17:32:09+03:00

Проконсультироваться у ветеринаров можно будет до 1 ноября. Фото: Рината ХУЗЯХМЕТОВА

В столице Татарстана будет работать передвижная станция

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25 октября в Казань приедет передвижная ветеринарная станция. Владельцы кошек и собак смогут привезти своих питомцев и совершенно бесплатно проконсультироваться у ветеринаров.

Ветмобиль пробудет в Казани до 1 ноября. Врачи осмотрят питомцев на 18 площадках города. Для посещения ветеринаров предварительная запись не нужна. Подробнее с графиком работы станции на сайте организаторов мероприятия.

Кроме Казани передвижные ветеринарные станции побывают еще в шести городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Воронеж, Самара.

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