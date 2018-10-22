За месяц в автобусах Набережных Челнов поймали около 300 безбилетников

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-22T19:36:16+03:00

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В Набережных Челнах решили серьезно взяться за борьбу с "зайцами". Так, с 24 сентября в татарстанском автограде усилили контроль за пассажирами, решившими проехать без билета. Так, за это время уже удалось выявить 282 нарушителя.

Отметим, что по правилам, действующим в общественном транспорте Набережных Челнов, пассажиры должны оплатить проезд в течение одной остановки с момента посадки и хранить билет до конца своей поездки. Штраф за его отсутствие составляет 300 рублей и оплачивается нарушителем после вынесения решения административной комиссии.

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