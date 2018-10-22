2018-10-22T19:36:16+03:00
Общество

За месяц в автобусах Набережных Челнов поймали около 300 безбилетников

Пассажиров, решивших прокатиться "зайцем", ждет штраф в 300 рублей
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Проверка началась 24 сентября.Проверка началась 24 сентября.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В Набережных Челнах решили серьезно взяться за борьбу с "зайцами". Так, с 24 сентября в татарстанском автограде усилили контроль за пассажирами, решившими проехать без билета. Так, за это время уже удалось выявить 282 нарушителя.

Отметим, что по правилам, действующим в общественном транспорте Набережных Челнов, пассажиры должны оплатить проезд в течение одной остановки с момента посадки и хранить билет до конца своей поездки. Штраф за его отсутствие составляет 300 рублей и оплачивается нарушителем после вынесения решения административной комиссии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пляже в Казани нашли снаряд
Казанский «Ак Барс» обвинили в нарушении этического регламента
В Марий Эл пьяный должник напал на приставов
Татарский театр кукол "Экият" объявляет конкурс пьес для авторов
В подъезде дома в Казани обрушился потолок
В колледжах Татарстана студентов тестируют на скрытую агрессию
В результате аварии в Чувашии пострадали 4 человека
Казанские школьники устроят ярмарку, чтобы помочь бездомным животным
Жители казанской многоэтажки полтора года живут без лифта
В Казани на борьбу с гололедицей закупили 130 тысяч тонн реагента
Курсанты из Набережных Челнов нашли в ватрушке червей, а в тарелках с едой - волосы
Жители Казани смогут бесплатно показать своих домашних питомцев ветеринарам
В Казани прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с
В Марий Эл пенсионерка без прав врезалась в дерево
В Чебоксарах пьяный водитель на встречке совершил аварию, где сам и пострадал
В Казани установят памятник Шигабутдину Марджани за 28,7 миллиона рублей
В Татарстане во время пожара на даче сгорел мужчина
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
В Набережных Челнах из-за ДТП на дороге оказались десятки буханок хлеба
Дорога под мостом реки Мелекеска в Набережных Челнах обойдется городу в 3 миллиона рублей