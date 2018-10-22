В Казани прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-22T17:16:32+03:00

Дожди пройдут и в других районах Татарстана. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Температура воздуха днем, при этом, будет оставаться в районе 10 градусов тепла

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Погода в начале недели особо не радует жителей Казани. Вот и во вторник, 23 октября, в столице Татарстана будет ненастная погода. Днем и вечером в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 18 м/с. Ночью в столице Татарстана будет облачно и без осадков. А вот днем, по данным синоптиков, пройдут дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 10 градусов выше нуля.

В целом по Татарстану будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой дождь, ветер – умеренный юго-западный, температура воздуха в зависимости от района составит 0-5 градусов выше нуля. Днем осадки выпадут уже в большинстве районов, а ветер усилится, порывами до 18 м/с. Столбики термометров поднимутся до +7-12 градусов со знаком "плюс".

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