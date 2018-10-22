Курсанты из Набережных Челнов нашли в ватрушке червей, а в тарелках с едой - волосы
В картотеке арбитражного суда Татарстана появился иск от предпринимательницы из Набережных Челнов. Некая Лилия Гиматдинова требовала у антимонопольной службы исключить себя из списка недобросовестных поставщиков.
В него женщина попала в марте текущего года. Тогда с соответствующей просьбой в ФАС обратился филиал «Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ» по Набережным Челнам.
Причиной того решения послужили, по мнению сотрудников службы, хлеб которые нанятые бизнесвумен работники перевози в пакетах для мусора и сосиски в тесте - в бумажных открытых коробках. Помимо этого оказалось, что пара курсантов в феврале 2018 года нашли в своей еде червей и волосы. Первых - в ватрушке, вторых - в блюдах. А при проверке у некоторых поваров и вовсе не оказалось профессионального образования.
Арбитражный суд республике в иске Гиматдиновой отказал.
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