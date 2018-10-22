2018-10-22T16:21:12+03:00
Экономика

В Казани установят памятник Шигабутдину Марджани за 28,7 миллиона рублей

7,2 миллиона рублей из них пойдут на благоустройство территории вокруг скульптуры
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Все работы должны быть завершены к 31 декабря текущего годаВсе работы должны быть завершены к 31 декабря текущего года
Изменить размер текста:

В Казани на пересечении улиц Марджани и Султана, недалеко от мечети появится памятник известному ученому Шигабутдину Марджани. На его создание и установку потратят 28,7 миллиона рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Из технического задания ясно, что 7,2 миллиона из полученных средств будут потрачены на благоустройство прилегающей территории. По плану там удалят пни, обустроят газоны с автоматическим поливом, установят освещение, восстановят скамейки.

Открытие скульптуры будет приурочено к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Все работы должны быть завершены к 31 декабря текущего года.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с
В Марий Эл пенсионерка без прав врезалась в дерево
В Чебоксарах пьяный водитель на встречке совершил аварию, где сам и пострадал
В Татарстане во время пожара на даче сгорел мужчина
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
В Набережных Челнах из-за ДТП на дороге оказались десятки буханок хлеба
Дорога под мостом реки Мелекеска в Набережных Челнах обойдется городу в 3 миллиона рублей
За 9 месяцев в Чувашии появилось 150 новых магазинов
В Татарстане воспитательницу детсада не пускали на работу, за нее вступились приставы
В Казани мужчина сбил двухлетнего ребенка
В Казани замуж вышла известная поэтесса Лилия Салахутдинова
В Чувашии пьяный татарстанец пытался битой проломить голову полицейскому
В Казани ищут водителя автомобиля, который сбил студента на улице Фучика и скрылся
В Марий Эл мужчина забил свою тещу сковородкой
Названы районы Казани с наибольшим количеством безработных
В Казани опубликована программа фестиваля "Зиланткон"
В Казани появилось граффити в честь Михаила Девятаева
В одном ряду с Токио, Абу-Даби и Вашингтоном: Казань вошла в число 30 самых чистых городов мира
В Казани в аварии с инкассаторской машиной пострадали три человека
Автобус к микрорайону «М-14» в Казани начнет ходить с 3 ноября
В Авиастроительном районе города Казани горит строящийся дом
В Казани на одного безработного приходится 5 вакансий
В Марий Эл за выходные сбили велосипедистку и семилетнего ребенека
Ремонт самой убитой дороги Казани завершат в ноябре
Двух пропавших девочек из Кирова нашли в Казани
Гости «Вкусной Казани» съели более 12 тонн еды и выпили три тысячи литров напитков
Сергей Шнуров в следующем году даст концерт на "Казань Арене" и рассчитывает на аншлаг