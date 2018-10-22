В Казани установят памятник Шигабутдину Марджани за 28,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-22T16:21:12+03:00

Все работы должны быть завершены к 31 декабря текущего года

7,2 миллиона рублей из них пойдут на благоустройство территории вокруг скульптуры

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В Казани на пересечении улиц Марджани и Султана, недалеко от мечети появится памятник известному ученому Шигабутдину Марджани. На его создание и установку потратят 28,7 миллиона рублей. Такой тендер появился на сайте госзакупок.

Из технического задания ясно, что 7,2 миллиона из полученных средств будут потрачены на благоустройство прилегающей территории. По плану там удалят пни, обустроят газоны с автоматическим поливом, установят освещение, восстановят скамейки.

Открытие скульптуры будет приурочено к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Все работы должны быть завершены к 31 декабря текущего года.

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