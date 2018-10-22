2018-10-22T16:04:15+03:00
Экономика

ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе

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ВТБ провел отбор проектов в рамках корпоративного акселератора, организованного на базе GenerationS от РВК. По результатам презентаций, с которыми выступили 32 финтех-проекта, были отобраны 12 инновационных решений для дальнейшего тестирования и пилотирования.

Среди проектов, прошедших отбор в акселератор ВТБ, решения с использованием биометрической идентификации, технологии для персонализации отношений с клиентами, решения по автоматизации контакт-центров, технологии генерации целевых клиентов, интеллектуальная платформа для анализа и управления данными, конструктор документов с использованием искусственного интеллекта и другие.

В состав экспертного жюри вошли главы глобальных бизнес-линий банка — руководители корпоративно-инвестиционного, а также среднего и малого бизнеса, представители розничного направления и подразделений поддержки и контроля. Они оценивали стартапы по таким критериям, как бизнес-потенциал и инновационность технологий, конкурентные преимущества и готовность работать с проектом в качестве бизнес-заказчика в рамках тестирования в акселераторе.

После отбора команды проектов совместно с бизнес-заказчиками из подразделений банка проверят применимость своих решений на практике. С представителями технологических стартапов будут работать кросс-функциональные команды ВТБ – совместно они сформируют бизнес-кейсы, доработают решения под новые требования и проведут их тестирование. В марте 2019 года будут подведены итоги, а стартапы, показавшие наилучший результат, получат возможность интеграции своих решений в бизнес-процессы и клиентские сервисы ВТБ.

«Вместе с отобранными проектами нам предстоит в ближайшие месяцы создавать продукты и сервисы ВТБ для наших клиентов на несколько лет вперед. Проекты отбирали люди, чья работа — это оперативное реагирование на меняющиеся потребности клиентов. С теми стартапами, чьи решения не попали в акселератор, мы также готовы продолжить диалог и найти в банке заинтересованных бизнес-заказчиков», — отметила заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Корпоративный акселератор ВТБ был запущен в мае этого года совместно с GenerationS для поиска инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. На участие в акселераторе было подано 190 заявок от стартапов из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. Наиболее популярный сегмент предложенных финтех-командами решений новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями.

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