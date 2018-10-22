В Набережных Челнах из-за ДТП на дороге оказались десятки буханок хлеба

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-22T15:52:25+03:00

На пересечении Первой дороги и улицы Индустриальная, рядом с промзоной столкнулись мини-фургон и автобус

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Утром в понедельник, 22 октября, в Набережных Челнах на пересечении Первой дороги и улицы Индустриальная, рядом с промышленной зоной "Гараж - 500" произошло ДТП с участием мини-фургона и автобуса.

В результате столкновения у автомобиля оторвалась платформа, на которой находился хлеб. Так, десятки буханок оказались на проезжей части. О пострадавших не сообщается.

Горожане негодуют и пишут под фотографиями инцидента в социальных сетях, что это далеко не первая авария на этом участке дороги.

- На этом перекрёстке каждый день аварии и такие что машины восстановлению потом не подлежат, но гаишникам все равно почему-то...светофор не ставят, - пишет горожанка под ником Леся Илюшкина.

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