В результате аварии в Чувашии пострадали 4 человека
В понедельник, 22 октября, в Цивильском районе Чувашии, рядом с селом Чурачики произошла авария с участием "Лады Калины" и "Опеля". В результате лобового столкновения помощь медиков понадобилась четверым людям.
По предварительным данным, ДТП произошло по вине хозяина отечественного автомобиля. Приблизительно в 11 часов утра мужчина, направляясь в сторону Чебоксар, выехал на встречную полосу, но вернуться на свою вовремя не успел - произошло столкновение.
Фото: МВД по Чувашии
- В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, - сообщает МВД по республике.
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