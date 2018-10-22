В результате аварии в Чувашии пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 19:11 2018-10-22T19:12:11+03:00

По предварительным данным, мужчина за рулем "Лады" выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Опелем"

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В понедельник, 22 октября, в Цивильском районе Чувашии, рядом с селом Чурачики произошла авария с участием "Лады Калины" и "Опеля". В результате лобового столкновения помощь медиков понадобилась четверым людям.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине хозяина отечественного автомобиля. Приблизительно в 11 часов утра мужчина, направляясь в сторону Чебоксар, выехал на встречную полосу, но вернуться на свою вовремя не успел - произошло столкновение.

Фото: МВД по Чувашии

- В результате ДТП четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждение, - сообщает МВД по республике.

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