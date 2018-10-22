2018-10-22T18:57:19+03:00
Общество

Казанские школьники устроят ярмарку, чтобы помочь бездомным животным

В программе мероприятия – мастер-классы, фотосессия с самоедами, игротека и мини-показ фильмов
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Средства от новой ярмарки пойдут в копилку на строительство нового комфортабельного приюта для бездомных животных.Средства от новой ярмарки пойдут в копилку на строительство нового комфортабельного приюта для бездомных животных.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

28 октября в Казани пройдет благотворительная ярмарка добра, все вырученные средства от которой пойдут на помощь бездомным животным. Кроме маркета в программе мероприятия – мастер-классы, фотосессия с самоедами, игротека и мини-показ фильмов.

В мае этого года ребята уже проводили ярмарку с целью помочь животным – тогда им удалось собрать 15 тысяч рублей, которые были направлены на строительство двух вольеров для собак, а также покупку кормов и прочих товаров для фонда. Средства от новой ярмарки пойдут в копилку на строительство нового комфортабельного приюта для бездомных животных.

Кроме ярмарки, на которой посетители смогут приобрести различные украшения и поделки, для всех желающих будет открыт фудкорт, проведут мастер-классы и фотосессию с собаками – самоедами.

Ярмарка добра будет проходить с 13.00 до 17.00 на территории школы по адресу: улица Кави Наджми, 18.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пляже в Казани нашли снаряд
Казанский «Ак Барс» обвинили в нарушении этического регламента
В Марий Эл пьяный должник напал на приставов
Татарский театр кукол "Экият" объявляет конкурс пьес для авторов
В подъезде дома в Казани обрушился потолок
За месяц в автобусах Набережных Челнов поймали около 300 безбилетников
В колледжах Татарстана студентов тестируют на скрытую агрессию
В результате аварии в Чувашии пострадали 4 человека
Жители казанской многоэтажки полтора года живут без лифта
В Казани на борьбу с гололедицей закупили 130 тысяч тонн реагента
Курсанты из Набережных Челнов нашли в ватрушке червей, а в тарелках с едой - волосы
Жители Казани смогут бесплатно показать своих домашних питомцев ветеринарам
В Казани прогнозируют дожди и усиление ветра до 18 м/с
В Марий Эл пенсионерка без прав врезалась в дерево
В Чебоксарах пьяный водитель на встречке совершил аварию, где сам и пострадал
В Казани установят памятник Шигабутдину Марджани за 28,7 миллиона рублей
В Татарстане во время пожара на даче сгорел мужчина
ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе
В Набережных Челнах из-за ДТП на дороге оказались десятки буханок хлеба
Дорога под мостом реки Мелекеска в Набережных Челнах обойдется городу в 3 миллиона рублей