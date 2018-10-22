Казанские школьники устроят ярмарку, чтобы помочь бездомным животным

СЕГОДНЯ 18:57 2018-10-22T18:57:19+03:00

Средства от новой ярмарки пойдут в копилку на строительство нового комфортабельного приюта для бездомных животных. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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28 октября в Казани пройдет благотворительная ярмарка добра, все вырученные средства от которой пойдут на помощь бездомным животным. Кроме маркета в программе мероприятия – мастер-классы, фотосессия с самоедами, игротека и мини-показ фильмов.

В мае этого года ребята уже проводили ярмарку с целью помочь животным – тогда им удалось собрать 15 тысяч рублей, которые были направлены на строительство двух вольеров для собак, а также покупку кормов и прочих товаров для фонда. Средства от новой ярмарки пойдут в копилку на строительство нового комфортабельного приюта для бездомных животных.

Кроме ярмарки, на которой посетители смогут приобрести различные украшения и поделки, для всех желающих будет открыт фудкорт, проведут мастер-классы и фотосессию с собаками – самоедами.

Ярмарка добра будет проходить с 13.00 до 17.00 на территории школы по адресу: улица Кави Наджми, 18.